Mimo wszystko coś tam zyskaliśmy. Zwłaszcza Śląsk to lepszy nabytek niż kresy wschodnie. Do tego swobodny dostęp do morza i to w ramach dwóch dużych rzek. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że nie możemy na to patrzeć tak czarno-biało. Bo przez wojnę straciliśmy bardzo wiele i ziemie odzyskane nam strat nie rekompensują to nie jest tak, że ponieśliśmy tylko straty.