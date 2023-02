Tylko nie samochody elektryczne I jeszcze dziś przeczytam na wykopie jakie to elektryki są złe, przyczyn na 90% artykuł będzie kłamliwy, ale Polacy to jest tak głupi naród że nic do nich nie dotrze, i tu nie ma różnicy czy to stare babsko czy młody freethinker, a najlepsze że będą w to wplątywać to takie hasał jak wolność czy ekonomia