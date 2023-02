Zaraz, zaraz, na wykopie codziennie widzę komentarze jak to Rosja ma prawie nieskończone zasoby sprzętowe i ogromne możliwości produkcyjne i jak to dotychczasowe straty to żaden problem. Dlaczego więc na Ukrainie znajduje się rzadkie, drogie i przeznaczone na inny teatr działań uzbrojenie? Tych systemów wyprodukowano zaledwie 12. Co one robią na tej wojnie jeśli kacapom idzie tak dobrze?