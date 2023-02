Dlaczego współczesny niemiec ma odpowiadać za grzechy ludzi których nawet nie widział na oczy? Niech # 4konserwy skończą płakać o reparacje i się wezmę w końcu do roboty. Gdy murzyni poruszają temat reparacji za niewolnictwo to prawica z nich szydzi, drwi. A jak prawica robi to samo to nagle jest git. Co za hipokryci # bekazprawakow