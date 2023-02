Lubię te porównania dla debili. Jednoczesnie dea artykuły- Gospodarka cofnęła sie do czasów brezniewa i ze Polska z podobnym wzrostem PKB co Rosja w 2023. I co ciekawe oba twierdzenia wyłuskują dane które chcą przedstawić. Ale generalnie zawsze we wiadomości chodzi o to zeby była negatywna bo tylko takie sie klikają.