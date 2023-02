Ale wykopki nadal myślą, że naprawa elektryka będzie przypominać wymianę karty sieciowej w stulejarskim pececie do CS-a.



Jestem informatykiem bo gram w gry, nie wiem co to volt a co to amper ale wieszczę koniec klasycznej motoryzacji, bo wydaje mi się, że nagle zacznę się znać na samochodach gdy będą elektryczne.

( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )