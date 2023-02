Nie za bardzo rozumiem. Ma wyrok, własność mieszkania. Nie może do swojej własności wejść. Dzwoni po Policję, wchodzi z materacem i ekipą remontową i zaczyna remont i tam mieszka. Dodatkowo jeszcze wprowadza, melduje inne osoby. Inna sprawa, iż kupno, licytacja mieszkania z lokatorami to tylko pchanie się w kłopoty. To jest Żbików, dzielnica Pruszkowa. Tam jest inne myślenie :)