Chyba bardziej niż szybkich pociągów potrzeba pociągów z dobrym stosunkiem ceny do jakości. Mam do centrum Katowic 10km, przejechanie tego autem zajmuje mi jakieś 25min i kosztuje ~6zł. Ta sama trasa pociągiem dla 3 osobowej rodziny kosztuje ~18zł i zajmuje 15min jazdy ale do tego muszę doliczyć czas dojścia na dworzec i już się robi 40min. Doliczając nawet do samochodu miesięczne koszty leasingu oraz roczne przeglądy dalej bardziej opłaca się samochód.