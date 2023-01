Sporo jest teraz tych "fajnych" sekt positive-thinkerów, sporo podpatrzyli warsztatu od zielonoświątkowców, ale słowa o ewangelii tam nie będzie, oj nie. Jest za to cały pakiet typu pseudobuddyzm, "pozytywne myślenie" mindful, eko, vegan, new age czyli pusta duchowość sformatowana pod obecnego konsumenta do której można przelać wszystko, a wyciągnąć dużo pieniędzy. Czasy coraz bardziej nacechowane wymóżdżeniem i irracjonalnością, więc produkty usługowe coraz bardziej szurskie i przemieszane na wszelkie sposoby.