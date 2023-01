Złożyłem już do HR w mojej firmie deklarację, że rezygnuję z PPK. To mi kobitki powiedziały, że tak: jak złożę przed końcem lutego, to i tak 1 marca wszystkie "stare" deklaracje się "kasują" i trzeba składać nowe. Z kolei, jak złożę po 1 marca, to już lutowa wypłata (wypłacana do 10 marca) będzie miała naliczone składki na PPK. Wyjściem jest złożyć deklarację dokładnie 1 marca.

