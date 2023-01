Spokojnie, lepiej nie będzie. Wiele z moich ciotek z prowincji mówi że covid praktycznie zakończył leczenie, o ile jeszcze wcześniej raz na rok/dwa POZ zlecił podstawowe badania, albo chociaż zrobiły prywatnie i pokazały wyniki o tyle teraz to teleporada i wypad - no chyba że L4 to podobno zapytaja na ile dni.

Tak więc moim zdaniem to te osoby się teraz zaczna wysypywać. Podziękujcie p0litykom ze szczególnym uwzględnieniem PiS-u.