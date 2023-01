Cykl życia rosyjskiego bohatera wojennej:

Bijesz żonę > Trafiasz do więzienia > Idziesz na front > Wracasz do domu > Bijesz żonę > Trafiasz do więzienia ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Nic tylko pozazdrościć ich bohaterów!