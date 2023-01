Czołgi to nie wszystko- jeszcze wyszkolenie, koordynacja, obrona przeciwlotnicza, wsparcie powietrzne. Doskonale widać to na filmie kiedy jest pokazany atak czołgów wraz zgraną ze sobą otoczką.

Co z tego, że ukraina dostanie czołgi jeżeli nie będzie umiała ich wykorzystać. Wiadomo też, że zniszczenie pierwszego Leoparda, Ambramsa będzie dla ruskich świętem państwowym i będą pokazywać to w ruskiej tv 24h na dobe.