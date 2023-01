W sumie zawsze miałem ambiwalentne uczucia co do tego zakazu. Bo zawsze fajnie jest na wiosnę wyskoczyć na piwerko nad Wisłę, sam lubię tam chodzić. Ale syf jaki tam jest pozostawiony przez pijących jest zatrważający (pomimo mnogości koszy) - dlatego mimo wszystko ja byłem za tym zakazem, bo jak nie umieją się zachować ludzie to trzeba im #!$%@?ć zakazami i tyle.