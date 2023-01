idziesz do takiego baru, zamawiasz, jesz i nagle mowisz ze chcesz zapłacić i pyk wyciagasz banknocik i nagle co sie dziejie? zapowietrzenie kelnera i ci mowi ze card only sir a ty mowisz i dont have card bro i have cash, i co wtedy najesz sie za darmo czy nagle problem by byl rozwiązany?