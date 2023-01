Kraków: chcą odzyskać nawet 16 mln zł od Orlenu za zawyżone ceny paliw

To jest ciekawe. Ostatnio oglądałem pewien reportaż, że PGNiG będzie domagało się kary 500tys. zł dla przewoźnika w którymś mieście, za to, że nie zużyto zamówionej ilości gazu (z racji tego, że oszczędzano, mniej kursów/więcej autobusów na paliwo, prąd itp), przez co zaoszczędzili 1,5mln zł. Ale to, że nienależnie podniesiono ceny to już nikt nie gada, w tę stronę można ruchać