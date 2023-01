Brzmi to jakby ona uznała że JEJ i JEJ NARODU (którego?) ta wojna nie dotyczy. Stąd porównanie do lodówek, no bo to można by wysłać do Azji, w sensie, na Ukraine, ona może nie rozumieć granic Europy i demokracji. Zreszta, lewica, prędzej się z puTTlerem dogada, te same gówno co każda skrajna partia. Obrzydliwe, na szczęście mało ważne.