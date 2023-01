Czyli co, ktoś znał sprawcę, wiedział (bądź domyślał się), że to on zrobił, z jakichś powodów znał również miejsce ukrycia zwłok dziecka, ale przez 30 lat stał twardo na stanowisku, że "nie moja sprawa, a na psiarnie nie będę donosił, nie jestem konfidentem"? JPRD...

(w scenariusz, w którym gościu miał z tym coś wspólnego i po 30 latach go sumienie ruszyło, jakoś nie bardzo wierzę, takie cudowne nawrócenia to raczej tylko w Pokaż całość