Podatki czy składki? To jednak jest różnica. Emerytura, renta, NFZ, te osoby miałyby to mieć za darmo? Tzn. wiadomo, że za darmo nie ma, więc ktoś zarabiający więcej musiałby im to opłacić. Ciekawa jestem czy jakby ludzie mieli sobie sami opłacić leczenie (przy poważnych chorobach to ogromne kwoty), odłożyć na emeryturę i ewentualną chorobę, bo przecież renty by nie było i gdyby jeszcze tak zrobić prywatne szkolnictwo to czy na serio ludziom Pokaż całość