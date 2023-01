To jest pomysł totalnie poroniony.

Ile wywalą na to 5-7mld z naszych podatków?

I po jaką cholerę, żeby obsadzić swoimi miernotami, a później zbankrutować?

Jak chcą polskie sklepy, to niech promują i wspierają polską przedsiębiorczość, a nie rzucają kłody pod nogi.

Niech zadbają o tanie surowce energetyczne, ułatwią działalność, naprawią sądy.

PiS już nie pachnie komuną, on ją jedzie na kilometr.