Dodam trochę kontekstu.

Messi zagrał w 163 meczach w 19 edycja LM, strzelił 129 goli

Lewandowski zagrał w 142 meczach w 15 edycjach LM, strzelił 109 goli

Przy czym trzeba jeszcze pamiętać, że od poprzedniego sezonu w Lidze Mistrzów startuje 36 drużyn zamiast 32, a ze względu na zmianę formatu Barcelona grała w pierwszej fazie LM z 8 różnymi drużynami zarówno w zeszłym, jak i w tym sezonie. Wcześniej była faza grupowa Pokaż całość