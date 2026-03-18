Robert Lewandowski pobił rekord Leo Messiego!
Polski napastnik trafił do bramki w meczu z Newcastle United, wobec czego w Lidze Mistrzów strzelał już 41. różnym drużynom. To najwyższy wynik w historii Champions League.matixrr
- najstarszy w historii Ligi Mistrzów autor gola w fazie pucharowej (pobił rekord Giggsa),
- najstarszy w historii LM autor dubletu (pobił rekord Inzaghiego).
Robert Lewandowski (22) wyprzedza Neymara i Kluiverta (21) i staje się samodzielnie czwartym najlepszym strzelcem w całej historii FC Barcelony w Lidze Mistrzów UEFA, za Messim (120), Luisem Suárezem (25) i Rivaldo (25).
Messi zagrał w 163 meczach w 19 edycja LM, strzelił 129 goli
Lewandowski zagrał w 142 meczach w 15 edycjach LM, strzelił 109 goli
Przy czym trzeba jeszcze pamiętać, że od poprzedniego sezonu w Lidze Mistrzów startuje 36 drużyn zamiast 32, a ze względu na zmianę formatu Barcelona grała w pierwszej fazie LM z 8 różnymi drużynami zarówno w zeszłym, jak i w tym sezonie. Wcześniej była faza grupowa
Zara Lewy go wyprzedzi
@Famine: i to nie rękami ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
