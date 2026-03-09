Milion złotych to za mało na najem samochodu dla urzędnika na 4 lata
Nikt nie zgłosił się do przetargu na ponad milion zł do przetargu o najem samochodu dla marszałka z torunia. Wymaganiem był SUV z minimum 280km, niestety upatrzony model przestał być produkowany. Pomożecie znaleźć zamiennik?bylemtampotwierdzam
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
Jeżeli żadne z powyższych to proszę o papier, że to ma robić za awaryjny generator na wypadek wojny dla okolicznego osiedlam
@bartcegielski: "albo" należy zastąpić "i"
POWIAT bydgoski ma mniejsze bezrobocie niż "miasto" toruń.
@bylemtampotwierdzam: dlatego czują się bezkarni i lecą po bandzie, patologia państwa polskiego
w normalnych warunkach do urzędu marszałkowskiego wjechałoby CBA i NIK, wyprowadzili tamto towarzystwo i przywrócili dopływ funduszy i sprawczość głównemu ośrodkowi gospodarczemu regionu
Nie koloryzowane, początek lat 90 ;)
A biorąc pod uwagę zasługi, że są budżety gdzie w przeliczeniu na mieszkańca dochodzą do 2200% tego co wychodzi na Bydgoszczanina
Tutaj mamy klasyczny przykład wydawania nieswoich pieniędzy na, no tak właściwie, swoje potrzeby.
I to jest generalnie to, czego należałoby nauczyć przeciętnego Polaka - szacunku do pieniądza. Czy to swojego, czy cudzego.
Tylko