Kobieta skatowana w centrum Kutna. Policja zatrzymała obywatela Kolumbii Panoram
Policjanci zatrzymali obcokrajowca podejrzewanego o brutalne pobicie kobiety w centrum Kutna. Trwają obecnie czynności dmiki50o
Komentarze (142)
Wiem, że zaraz zlecą się sekciarze i powiedzą, że Polacy też biją ale po co sprowadzać dodatkowych przestępców? Mało mamy tych "swoich"?
Afera wizowa nadal trwa. Polskę zalewają "legalni" imigranci.
Wiwat widzialna ręka rynku!
@Kernwaffe: oj widze ze nie umiesz w kapitalistyczna ekonomie :D
dla prywatnych firm nie ma czegos takiego jak wystarczajace zyski
@ibilon:
https://www.rp.pl/przestepczosc/art37588511-pseudokibice-pomagaja-przemycac-ludzi-z-bialorusi-do-polski
https://lovekrakow.pl/krakowscy-kibole-skazani-za-przemyt-ludzi-przewozili-imigrantow-czyli-kurczaki
Co jest silniejsze w naszym bantustanie, granie kartą kobiety czy uchodźcy? xD
Ps. Dużo kobiet kieruje się emocjami, i przyjmowanie uchodźców też miało wysokie poparcie wśród kobiet ;)
@sajmonm: ale na co czekasz, przecież komentarz zawsze jest ten sam dobrze znany
1. "p0lacy też atakujom"
2. "kolumbijczyk był menszczyznom, p-----c ma plec, znowu menszczyzna zaatakowal kobiete musimy obalic patriarchat"
3. "to nie kolumbijczyk tylko przestepca taki jak kazdy inny, nie wszyscy sa tacy bo ja znam
Prawacy sprowadzają, ale się nie cieszą.
@Kernwaffe: w imię komfortu starych dziadów, zamiast pomyśleć jak można zmienić system aby opłacało się mieć dzieci to łatwiej ściągnąć pajetów i Juanów aby dowozili kanapki i jeździli na uberach.
@Kernwaffe: w imie zyskow prywatnych firm a co?
Nie zdziwię się jednak jeśli to kolejny gorący latynos który poczuł się jak u siebie. Niestety rozumna inaczej lewica w postaci głupich bab zacznie gadać ,,że nie wszyscy są tacy bo ja znam jednego" - tak, po dogłebnej znajomości jednostki idzie ocenić całą populacje... #bekazlewactwa
Bynajmniej januszex zarobił swoje na zatrudnieniu tego egzotycznego typa a razem z nim polska gospodarka i wszyscy
@Pytalski_malopolan: Lewica sobie gada, a Prawica trzepie kasę na sprowadzaniu imigrantów do Polski.
Już Mentzen tłumaczył, że to wina młodych Polaków że nie chce im się pracować, a sprowadzanie cudzodziemców to cudowny interes i sam zarabia na obsłudze firm zajmujących się sprowadzaniem imigrantów do Polski.
Kto dokładnie sprowdza imigrantów: Konfa,