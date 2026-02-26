Jego ochroniarze mieli porwać dziennikarza Jarosława Ziętarę. On chce ocenzurowa
Biznesmen Mariusz Świtalski, którego byli ochroniarze są oskarżeni o porwanie dziennikarza Jarosława Ziętary, domaga się, by sądy ocenzurowały media.St_achu
Komentarze (13)
najlepsze
Pytam tak na wszelki wypadek... ¯\(ツ)/¯
Ale cały czas mówimy o Mariuszu Świtalskim?
Tak tylko pytam bo podobno nie wolno mówić, że jest on zamieszany w morderstwo znanego kiedyś dziennikarza... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pomagał Jerzemu Urbanowi w założeniu tygodnika „Nie” ?
I sędziowska k---a która zakłada kaganiec za zamkniętymi drzwiami, bez możliwości obrony dla onetu