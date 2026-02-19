Coraz więcej lekarzy łamie tabu w sprawie "zmiany płci" dzieci

Ale współczesna medycyna nie potrafi tego zrobić! to jest mniej więcej tak samo trudne jak obniżenie wieku więc..... może kiedyś przerobię się na zdrową 18latkę ale teraz po prostu nie ma takiej opcji ¯\(ツ)/¯PS: znajomy uważa się za napoleona.... czy skrócenie goleni liczy się jako operacja zmiany w napoleona?