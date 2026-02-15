Dyski twarde coraz bardziej niezawodne. Backblaze pokazuje najnowsze statystyki
Backblaze opublikował swój doroczny raport dotyczący niezawodności dysków twardych za 2025 rok. Firma monitorowała łącznie 344 196 nośników, które w sumie przepracowały 115 638 676 dni. W tym czasie odnotowano 4 317 awarii, co przełożyło się na roczny wskaźnik awaryjności na poziomie 1,36 procent.pixel-nerd
Konkretniej: pracują cały czas, rzadko kiedy przechodzą w stan uśpienia albo parkowania głowicy. Mają zapewnione optymalne warunki pracy (optymalna temperatura i wilgotność, brak drgań i skoków napięcia).
Nie jest możliwe stwierdzić czy w komputerach domowych takie dyski będą mniej czy bardziej awaryjne. Sprawę mógłby
@jagoslau: Ale też po 5 latach użytkowania w serwerowni wyglądają tak jak na zdjęciu... Jakieś
@werfogd: kurde, szkoda że producenci o tym nie wiedzą. Inaczej dodaliby w firmware jakąś rutynową rekalibrację raz dziennie, w momencie pracy jałowej, żeby te dyski mogły pracować w centrach danych po 24/7 latami...
powód drożenia HDD - to AI!!! tak bo ai używa HDD xdddd i ceny pamięci RAM na to wpływa bo słowo pamięć to pamięć i weź tu spekulantom giełdowym wyjaśnij
<machajacy_papiez.jpg>