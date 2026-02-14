Wandale w warszawskim metrze
Pewnie myślą, że są wyjątkowymi "artystami", i jeszcze ta piękna polszczyzna...o5e5ek
Komentarze (68)
Komentarz usunięty przez moderatora
@mementofinis: Ale po co łamać, jest monitoring powinni szybko zgłosić służbom i ich zgarnąć a potem tradycyjnie gaz po oczach poczekać chwilę, na komendę, w międzyczasie wyliczyć koszty i każdemu wysłać a jak młodociany to rodzicom. Jak tatusiowi z mamusią przyjdzie spłacić bo kilkanaście/ kilkadziesiąt tys zł to się sami nygusami zajmą. Szczególnie że koszt malowania to też koszt unieruchomienia składu itp.
1) niszczenie metra
2) niszczenie paczkamatow zeby ukrasc paczki
3) obcinanie kabli ze stacji ladowania
Policja bezradna
Komentarz usunięty przez moderatora
Ponoć cena składu to 28 milionów - te matoły nawet razem wzięte tyle nie zarobią przez całe życie ale możnaby im wjechać na konto. Do końca życia wszystko co zarobią oddają jako zadośćuczynienie. Zostawić tylko tyle żeby na jedzenie starczyło. Jak nie ma gdzie mieszkać to niech śpi pod mostem. Do tego zakaz wyjazdu z kraju żeby sobie nie myśleli że mogą s--------ć i konkretnie
Czy cywilizowanym jest pozwalać na takie zachowania i w ten sposób rozzuchwalać następnych? Ja uważam, że to