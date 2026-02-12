2 marca uprościmy warunki Allegro Smart! i wprowadzimy kilka zmian w regulaminie usługi. Sprawdź, co się zmieni.
Zakupy ze Smart! na prostych warunkach
Zmienimy i ujednolicimy minimalną kwotę zakupów, od której możesz korzystać z darmowej dostawy. Przy zakupach od 49,90 zł od jednego sprzedającego – skorzystasz za darmo zarówno z dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru, jak i dostawy kurierem. Dzięki temu zakupy z Allegro Smart! będą dla Ciebie jeszcze prostsze i wygodniejsze.Z usługi na nowych warunkach skorzystasz, jeśli aktywujesz lub przedłużysz Allegro Smart! po 1 marca.
Sprawdź, co jeszcze zmienimy
- Skrócimy okres wypowiedzenia umowy Allegro Smart! z 14 do 5 dni. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się, gdy:
- nie opłacisz i nie przedłużysz swojego Smarta! po upływie okresu rozliczeniowego
- samodzielnie zrezygnujesz z usługi w trakcie jej trwania.
Podczas okresu wypowiedzenia nadal możesz korzystać w pełni z Allegro Smart!
- W przyszłości chcemy lepiej dopasować korzyści – na przykład Smart! Monety i wyzwania czy Smart! Bonusy – do sposobu, w jaki kupujesz na Allegro. Dlatego dodamy do regulaminu zapis, dzięki któremu będziemy mogli to zrobić.
