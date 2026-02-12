Zakupy ze Smart! na prostych warunkach

Zmienimy i ujednolicimy minimalną kwotę zakupów, od której możesz korzystać z darmowej dostawy. Przy zakupach od 49,90 zł od jednego sprzedającego – skorzystasz za darmo zarówno z dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru, jak i dostawy kurierem. Dzięki temu zakupy z Allegro Smart! będą dla Ciebie jeszcze prostsze i wygodniejsze.Z usługi na nowych warunkach skorzystasz, jeśli aktywujesz lub przedłużysz Allegro Smart! po 1 marca.