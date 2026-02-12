Diecezja sosnowiecka. 29 osób podejrzanych o wykorzystywanie seksualne małoletni
Komisja Wyjaśnienie i Naprawa działająca przy diecezji sosnowieckiej opublikowała pierwszy raport dotyczący nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży. Zidentyfikowano 29 osób związanych z diecezją, wobec których pojawiły się zarzuty lub podejrzenia przestępstw na szkodę osób niepełnoletnich.marbar4241
Komentarze (33)
@Mariusz357: Można go przenieść na inną budowę.
@leosiek: Pani Areczku, małe dzieci są dla zarządu. Dla pana jest 10 przykazań.
Zły Tfusk,a wcześniej UB/SB przewidziały taki obrót sprawy i już lata temu podrzucał do łóżek porządnych wysłannikom Boga dzieci do łóżka.