PILNE: TSUE zaorał WIBOR! (C-471/24). Koniec "banksterki" na złotówkach? Raty w
Stało się. Wyrok TSUE w sprawie C-471/24 to trzęsienie ziemi dla sektora bankowego, większe niż Franki. Trybunał otworzył właśnie drogę do masowego usuwania WIBOR-u z umów kredytowych w Polsce. Co to oznacza? Gigantyczne spadki rat i zwroty nadpłaconych odsetek. Banki w panice, a prawnicy szykują sikristophorus
Komentarze (95)
Najważniejsza unijna instytucja prawna kolejny ra pokazuje że właśnie NIE WIDZIAŁY. I dlatego mamy frankowiczow i pewnie wiborowiczow. BO WŁAŚNIE NIE WIDZIAŁY. Wbijcie to sobie do głów.
A jak wyglądają kredyty hipoteczne w USA? Bardzo popularne są kredyty ze stałą stopą na cały okres:15 lat, 20 lat, 30 lat ze stałą stopą.
Rata nie zmienia się przez cały czas trwania kredytu. Ryzyko zmiany stóp procentowych bierze na siebie bank / system finansowy, nie klient!
Polska: standard = zmienna stopa (WIBOR/WIRON + marża)
W USA może nie rozdają kredytów hipotecznych na lewo i prawo, ale banki bardziej liberalnie podchodzą do klienta. A to dlatego, że jak klient nie płaci to przejęcie nieruchomości jest dużo łatwiejsze, niż w Polsce. A i na licytacji "komornika
Umowa, w której jedna strona (bank), ma realny wpływ na wysokość odsetek, nie jest uczciwa
Po co te kiepskie ironie? Tylko głupio przez to wypadasz pokazując de facto swoją niewiedzę.