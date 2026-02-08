SN: Nie ma pobłażania dla sędziego, traci 25 proc. wynagrodzenia
Powodem uchylenia jej immunitetu było spowodowanie stłuczki po pijaku. 25%! Nie pozbiera się. Nie ma pobłażania dla specjalnej kasty heheBuckshot_00
Komentarze (15)
Ale czaicie, że najwspaniaślejsza kasta, sędzia-samica, nie wychowuje swojego dziecka i płaci alimenty? Tam grubo musiało się odpindalać, żeby polska witaminka i do tego w todze nietykalności coś przegrała. Ale togi i funkcji publicznej nie sraciła, na rozprawie się będzie do ciebie przyebywac o głupoty i pouczać jak masz żyć. Piekło sędziówek. ( ͡° ͜ʖ
I tu pytanie dlaczego to ludzkie zero dostaje jakiekolwiek hajsy od podatnika?
To tak, jakby złodziej uciekł, a milicja wysyłała mu hajsy na utrzymanie.
Badali sędzie czy flaszkę po alkoholu?
Obrońca jako wyjątkową sytuację wskazał alkoholizm. Kur..... Co za zjeb to pisał?
Obniżanie mu pensji i pozwolenie siedziec w domu rozwinie alkoholizm do rozmiarów kosmosu i za chwilę bedzie po czlowieku.
Alkoholizm to straszna choroba, która apkikujemy sobie na wlasne zyczenie.