Dyskryminują białych pracowników? Dochodzenie ws. giganta odzieżowego
Problemy koncernu Nike w Stanach Zjednoczonych. Trwa dochodzenie amerykańskiej Komisji ds. Równych Szans Zatrudnienia (EEOC). Kontrolerzy sprawdzają, czy firma dopuściła się dyskryminacji rasowej wobec białych pracowników oraz kandydatów do pracy.Bobito
Komentarze (15)
najlepsze
Tak, pod warunkiem, że Twój kapitalizm pozwala otwarcie dyskryminować też inne grupy, np. czarnoskórych.
Pozwala, prawda? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Mogę w USA dać ogłoszenie, że zatrudnię tylko białych, prawda? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Moze chodzilo o zbieranie bawelny, to....chyba dobrze wybierali jednak ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
¯\(ツ)/¯
#bekazprawakow