Fundament Linuksa zagrożony. Wielkie firmy korzystają
a twórca ledwo wiąże koniec z końcem. Todd C. Miller zajmuje się sudo nieprzerwanie od 1993 roku. Przez ponad 30 lat był jedynym głównym opiekunem projektu, odpowiadając za poprawki błędów, łatki bezpieczeństwa i rozwój funkcjonalny narzędzia.FredOnizuka
Komentarze (26)
najlepsze
@FredOnizuka: I poprawnie, niech założy zrzutkę, możliwe że się dorzucę! chociaż rzadko używam sudo... ale ja dinozaur jestem, nie róbcie tak jak ja ;)
Opodatkować w końcu NORMALNIE gigantów - wesprzeć inicjatywy darmowe i otwarte z pieniędzy pozyskanych z podatków.
@sezamki: Rekrutacja to inny wymiar rzeczywistości i racjonalne kryteria nie obowiązują zwykle :(