Tak wygląda węgiel drzewny w mikroskopie elektronowym
Dzielę się z Wami moim najnowszym filmem, w którym pokazuję węgiel drzewny na dużym przybliżeniu (korzystając z mikroskopu elektronowego) Wcześniejsze filmy się Wam podobały, więc mam nadzieję- ten też się przyjmie. Chętnie wysłucham sugestii i pomysłów na przyszłe filmyStylish_Pirate
Komentarze (15)
najlepsze
Poruszam pół - zmotoryzowanym stolikiem uwięzionym w komorze próżniowej korzystając z software, który nie został stworzony do nagrywania filmów, tylko do robienia zdjęć.
Ponadto każde przynajmniej zadowalającej jakości zdjęcie robi się minimum minutę. Na filmie korzystam z trybu live view, który jest mocno zaszumiony, ale pozwala na obserwacje "na żywo" kosztem jakości. Zwróć uwagę, że wszystko jest