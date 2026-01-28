Naród żydowski widziany jako kat. Izraelskie zbrodnie i pokłady antysemityzmu
Leder stawia pytanie, jak do tego doszło, że naród żydowski w oczach młodych ludzi na Zachodzie stracił wizerunek ofiar i jest utożsamiany z katami.Jungen
Rozumiem. Czyli jak bandyci napadną randomowego gościa na ulicy, pobija i ukradną portfel, to nie mogę nazywać ich bandytami bo nie mnie napadli.
@FejsFak
Tacy islamiści jak Yotam Haim, Alon Shamriza i Samea El-Talalqa?
kolejny filozof bredniami wypelnia swoje urojenia na zamowienie. ciekawe ile placa za wybialanie zymskich mordercow.
wystarczy nie mordować kobiet i dzieci, nie niszczyć cudzych domów i nie kraść cudzej ziemi,
proste... ale nie dla każdego
Gdyż stał się sam z siebie katem.