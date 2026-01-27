Przekręty na BLIK-a to plaga, bo system jest zaprojektowany pod szybkość a nie bezpieczeństwo transakcji. Podstawowa zasada: nigdy nie podawaj kodu osobie którą znasz tylko z internetu, nawet jeśli "znajomy" prosi przez Messengera. Jak ktoś dzwoni z "banku" i prosi o BLIK - rozłącz się i sam zadzwoń na infolinię.