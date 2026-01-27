Hity

tygodnia

Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2560
Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
2285
Młoda policjantka z Katowic z błyskawicznym awansem
2300
2834 punkty pomocy dla kobiet i 0 dla meżczyzn
1987
Fajerwerki na Światełku do Nieba są OK, a w sylwestra nie. Kuriozalna sytuacja
2118

