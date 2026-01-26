Bezkarni prokuratorzy. Przez martwe prawo?
Przez ostatnie 10 lat żaden prokurator w największym polskim mieście nie odpowiedział z własnej kieszeni za niesłuszne zatrzymanie, a państwo wypłaciło miliony zł odszkodowań. Przepisy pozwalające na odzyskanie tych pieniędzy od śledczych są, ale martwe.Poludnik20
Komentarze (12)
najlepsze
Proponuję poczytać uzasadnienie o umorzeniu, tam jest właśnie czarno na białym napisane, że złamała prawo:
https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/umorzenie-sledztwa-w-sprawie-przekroczenia-uprawnien-przez-prokuratora-przy-wykonywaniu-czynnosci-pozakarnych
Czyli jednak dowiedziałeś się, że złamała prawo :D
Ale skoro prawo złamała "nasza" to wszystko jest ok?
Tylko tam policjanci o----------ą szajs, obywatel pozywa lokalną komendę policji, dostaje odszkodowanie w wysokości powiedzmy 500 000USD a cała kasa idzie z lokalnego budżetu.
Zyski i nagrody do prywatnej kieszeni, koszty ponoszone wyłącznie przez społeczeństwo. Klasyk.
Tym bardziej, że zatrzymać mogą na krótko, o areszcie musi zdecydować sąd. Jakie ile można stracić w ciągu 48h? Po prostu na tych procesach
jesli w firmie udziałowcy tolerują że pracownik robi szkody to ich sprawa.
w państwie udziałowcami są obywatele i oni jak widać nie chcą za prokuratorów płacic.