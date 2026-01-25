To prawda, że "bliższa koszula ciału" ale ..... dwie uwagi. Ta wojna to 100 lat temu była. A po niej i przed nią na każdej wojnie - nawet tej, którą prowadzili Polacy w Afganistanie, Iraku i Syrii, zdarzają się zbrodnie wojenne. Na każdej wojnie wojsko morduje ludność cywilną. Wiadomo, że mordowanie Polaków jest dla nas najważniejsze (za wyjątkiem tego na Wołyniu), Ale to nic w stosunku do - na przykład Wojny w Pokaż całość