Ukryte perełki: mało znane funkcje Bash
Bash jest jedną z najczęściej używanych powłok w świecie Uniksa, jednak wiele z jego najpotężniejszych funkcji pozostaje niewykorzystanych. Ten artykuł omawia kilka mniej znanych możliwości, które mogą znacząco zwiększyć twoją produktywność w wierszu poleceń.czcionki
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Komentarze (12)
najlepsze
https://github.com/nvbn/thefuck
no nie mówcie, że to jest mało znane i tworzycie katalogi myszką, jak zwierzęta
To jest takie irytujące, że aż. Trzeba się uciekać do modyfikacji kiedy występuje w łańcuchach. Idiotyczny wynalazek.