Ubisoft na krawędzi przepaści. W ramach oszczędności kolejne zwolnienia
Kolejne drogie klapy ale nic się nie uczymy. Dalej inkluzywność dalej woke dalej gry usługi. Uda się w końcu, prawda? Tego chcą nasi klienci, prawda?Buckshot_00
Asasyny to inna sprawa raczej taśmowy produkt niż coś innowacyjnego łatwiej im zrobić 2137 Asasyna niż np Rajmana 4 czy jakikolwiek nowy gatunek a o Prince Of Persia to już nawet najstarsi fanatycy nie pamiętają
Co chcą klienci nie ma znaczenia kiedy wybór ogranicza się do tego co chcą korporacje
- starsze gry często nie są już gorsze graficznie niż nowe
- ilość gier jest ogromna (w tym darmowych)
- starsze nie oznacza gorsze
To nie lata 1990-2010 żeby być w pogoni za najnowszymi grami gdzie sprzęt komputerowy był złomem już po pół roku. Po
@Krevitu: Mówisz, że podróże w czasie za pomocą inżynierii genetycznej nie są możliwe? Niebywałe.