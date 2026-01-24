Microsoft udostępnił klucze umożliwiające odblokowanie zaszyfrowanych danych
Jeśli myśleliście, że jedynym powodem dla którego Microsoft może udostępnić taki klucz to ciężkie przestępstwo, to... cóż, się myliliście. Tutaj sprawa dotyczy kilku osób podejrzanych o oszustwa związane z Programem Pomocy dla Bezrobotnych w czasie pandemii.marusz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 69
- Odpowiedz
Komentarze (69)
najlepsze
Musisz się zgodzić na przesłanie klucza jeśli masz wersję nie-pro windowsa a bitlocker jest w zubożonej wersji
@LadySandra: to zobacz sobie jaki udzial w rynku ma azure i co na nim stoi :)
https://support.microsoft.com/en-us/windows/find-your-bitlocker-recovery-key-6b71ad27-0b89-ea08-f143-056f5ab347d6
jak wrzucisz klucze do chmury to one tam ... są. A można np.. tego nie robić.
https://diskcryptor.org/why-not-bitlocker/
https://veracrypt.io/