Tomasz Wróblewski rozbiera na czynniki pierwsze kultową balladę z Czarnego Albumu. Zobacz, jak Bob Rock i Metallica złamali zasady nagrywania metalu, dlaczego Lars stroił werbel przez 2 godziny i jak James Hetfield ukrył ogromną ilość ścieżek gitar w jednym utworze. Muzyczna dekonstrukcja legendy!