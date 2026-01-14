Chiny uruchomiły reaktor na tor. Przełom w bezpiecznej energii atomowej
Chińczycy zrealizowali technologię, którą USA porzuciło w latach 60. Reaktor na stopione sole (MSR) zasilany torem jest bezpieczniejszy, wydajniejszy i produkuje mniej trwałe odpady niż klasyczny atom. Materiał o tym, jak energetyczny środek ciężkości przesuwa się na Wschód.mirekwirek
No tylko że nie do końca - reaktory energetyczne rozwijane na zachodzie nie produkują takiego plutonu (teroretycznie mógłby to robić kanadyjski CANDU ale w praktyce nie). Pluton do głowic produkowano w dedykowanych reaktorach jądrowych. Zatem konkurencja reaktory uranowe vs reaktory torowe nie była o produkcji broni jądrowej.
No i cały program nie dotyka ekonomii projektu - a
@babisuk: Tylko wiadomo, że na początku koszt technologii będzie wysoki. Ale kto zacznie eksperymentować i rozwijać ten może wygrać. Czy tak się stanie to czas pokaże.
@remul: paliwo to mały procent ceny energii z EJ.
https://www.bbc.com/news/articles/c3v5n7w55kpo
PS Nie neguje kazdego ich produktu - robia spoko telefony, kible i masturbatory.
Jeśli do tych rzeczy dołączył reaktor na tor rownie udanej jakosci jak powyższe to gratulacje
Jak takie cos widze to od razu thumb down.
tak działają chyny od dawien dawna
papier i proch to ostatnie co zrobili sami
@Kagernak: Można wtedy karpie hodować.