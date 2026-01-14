Telewizja w likwidacji spoko płaci
Doda & Maryla Rodowicz: Ok. 100 000 zł. Zenek Martyniuk: Podobne kwoty, ok. 100 000 zł. Viki Gabor: Ok. 40 000 zł. Kayah: Ok. 75 000 zł. Dawid Kwiatkowski, Skolim: Ok. 70 000 zł. Roksana Węgiel: Ok. 50 000 zł.PIAN--A_A--KTYWNA
W Europie panuje obecnie taki f-----m, że to już się powoli robi skrajna parodia faszyzmu.
ile telewizja zarobiła na tym sylwestrze? bo jeśli bilans zysków i strat nie jest jakiś wielki to po co tworzyć gównoburzę?
@tomasz-aleksander-barania: Dla Ciebie akurat najlepsze byłyby lekcje języka polskiego ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@ToJestNiepojete: oglądalnośc też byłaby 20x mniejsza i nic byś nie rozpromował. Od promocji są osobne festiwale