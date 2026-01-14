Jak za robotę w sylwestra to kwoty jakoś szczególnie nie powalają. Pytanie jest takie czy kiedy mamy planowany deficyt na poziomie 290 miliardów PLN (realny pewnie z 400) i wszystko w tym kraju przestaje działać to czy powinniśmy wydawać setki milionów na takie kolejne faszystowskie cyrki, jak sylwester który transmituje publiczna TV i do którego dokłada państwo.



W Europie panuje obecnie taki f-----m, że to już się powoli robi skrajna parodia faszyzmu. Pokaż całość