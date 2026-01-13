20-miesięczne dziecko z urazem czaszki i kończyn w szpitalu
Do Sądeckiego Szpitala Specjalistycznego trafiło 20-miesięczne dziecko z poważnymi obrażeniami. Lekarze, zaniepokojeni zakresem urazów, natychmiast powiadomili policję o podejrzeniu znęcania się nad małoletnim. Sprawą zajmują się obecnie służby pod nadzorem prokuratury.Stopa_Szopa
Komentarze (24)
Co Ty gadasz, ona ma TFR = 3.0 czyli powyżej zastępowalności pokoleń a do tego ma dopiero 21 lat czyli może mieć jeszcze więcej! Takie kobiety to skarb!
Tacy ludzie ratują naszą demografię ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"Dzieci są z gumy. Żeby dziecku zrobić krzywdę i złamać kość to trzeba się postarać. I to rzucić-dzieckiem-o-ścianę postarać. Widzicie złamaną kość u dziecka to je ZABIERACIE DO SZPITALA i wzywacie do szpitala policję. Nie ma, że boli, że się rodzić tłumaczy, że do gorączki. Dziecko wymaga hospitalizacji i basta."
Co nie zmienia faktu, że ci ze znaleziska zalatują patolą na kilometr.
Też tak można oznaczać, że 19 miesiąc zaczęło robić to, w 20 miesiącu mówi to.