Powtórzę tutaj słowa mojego wykładowcy:

"Dzieci są z gumy. Żeby dziecku zrobić krzywdę i złamać kość to trzeba się postarać. I to rzucić-dzieckiem-o-ścianę postarać. Widzicie złamaną kość u dziecka to je ZABIERACIE DO SZPITALA i wzywacie do szpitala policję. Nie ma, że boli, że się rodzić tłumaczy, że do gorączki. Dziecko wymaga hospitalizacji i basta."