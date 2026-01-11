Po raz pierwszy w historii Polska wygrała tenisowy United Cup
Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali z Belindą Bencic i Jakubem Paulem 6:4, 6:3 w decydującym starciu finałowym United Cup. Dzięki temu zwycięstwu reprezentacja Polski (wraz z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem) po raz pierwszy w historii triumfowała w tych rozgrywkach.mmm_MMM
Komentarze (12)
Super, bo za te mecze też są punkty do rankingu :)
Hubert (po ponad półrocznej przerwie) wygrał 4 z 5 meczów - w tym z trzecim w rankingu Zverevem i dziewiątym Fritzem. Oby wszelkie problemy z kolanem były tylko wspomnieniem.
Iga zagrała poniżej oczekiwań, przegrała z Gauff (czwarty mecz z rzędu, ale ciągle ma bilans 11-5) i ze świetnie dysponowaną w tym turnieju Bencic (MVP turnieju).
Największą niespodzianką był mikst - w poprzednich dwóch edycjach głównie Iga z
