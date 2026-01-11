Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali z Belindą Bencic i Jakubem Paulem 6:4, 6:3 w decydującym starciu finałowym United Cup. Dzięki temu zwycięstwu reprezentacja Polski (wraz z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem) po raz pierwszy w historii triumfowała w tych rozgrywkach.