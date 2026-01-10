W tym zawodzoe powinna byc mozliwosc raportowania sedziow prokuratorow wyrokow i przepisow za pomoca profilu zaufanego.

I obowiazkowa rotacja 0.5% wszystich sedziow co roku. Bierzesz najgorszy 1% na dywnik. Za urzonych chorych psychicznie usuwasz. A pozostalym dajesz nagane/kare finansowa/ i sprawdzasz czy nastapila poprawa. To ukrocili by 3/4 bez prawia i beczelnosci. A wiekszosc normalna sedziow ucieszy sie ze chorych psychocznie usuwa sie z zawodu.