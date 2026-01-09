Dzieci z 5-10-15. Jak naprawdę trafiły do programu i co robią teraz?
Program 51015 był kultową audycją młodzieżową, dzięki której wiele dzieci stało się rozpoznawalnych w całej Polsce i zdobyło ogromną popularność. Do dziś pojawiają się kontrowersje dotyczące tego, w jaki sposób młodzi uczestnicy trafiali do programu oraz jak duży wpływ miało to na ich dalsze życiewiecejszatana
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 76
- Odpowiedz
Komentarze (76)
najlepsze
@kwanty: Ale to chyba było po komunie i jest tak samo teraz. Polska telewizja to folwark starych komunistów i znajomych królika.
W jednym z wywiadów ich matka powiedziała, że było takie złe zaopatrzenie, że po palta dla bliźniaków musiała latać do Londynu.
Tak ją, "byłą sanitariuszkę PW" represjonowała komuna. Całe PW spędziła w Starachowicach. W powstaniu "brała udział" chyba zdalnie lub korespondencyjnie.
Komentarz usunięty przez moderatora
Teraz już ich dzieci po prywatnych szkołach, kursach, wyjazdach, z zapewnionym mieszkaniem, itp. opowiadają jak to do wszystkiego doszły same...
Oportunizm w skrajnej formie.
Oni kolaborowaliby z kimkolwiek, by ich było na wierzchu.
Ta grupa jest przeciwieństwem ideowców, którzy także nie są tacy cacy. W przeciwieństwie do tych drugich, będą radzić sobie w każdym systemie.