Za każdym razem mnie bawi oburzenie ludzi na resortowe dzieci, że nikt tam przez przypadek nie trafiał, że - cytuję komentarz z tego znaleziska - "złodzieje, cwaniaki, komuniści, mafia"... A nikt nie wspomni o niejakich bliźniakach, dzieciach akowca, który robił sobie spokojnie karierę naukową, a jego dzieci grały w reżimowej telewizji główne role w hitowym filmie. To oczywiście był czysty przypadek i tu resortowe dzieci już nie mają zastosowania, nie?