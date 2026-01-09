Prokurator hejtował panią Barbarę. Zamiast kary, dostaje gigantyczne pieniądze
Sąd Rejonowy w dwóch sprawach uznał, że toruński prokurator dopuścił się hejtu. W czasie gdy toczyły się postępowania sąbarbarab
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Sąd Rejonowy w dwóch sprawach uznał, że toruński prokurator dopuścił się hejtu. W czasie gdy toczyły się postępowania sąbarbarab
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (21)
najlepsze
Taki tam normalny urlop wypoczynkowy dla urzędniczego przekrętasa.
15 miesięcy.
@ukradlem_ksiezyc: No był zawieszony, to nie brał urlopu, jak go odwiesili, to wziął cały zaległy. Oczekiwałbym, że w przypadku wyroku skazującego, całość pobranych świadczeń jest nienależna i musi je zwrócić, ale to się nie wydarzy.
Wszystkie zwierzęta są równe, ale świnie są równiejsze.
Iksde
Pani od Kukiza to nie jest szara myszka. Mam nadzieję, że Pan Prokurator ma prawo do posiadania broni palnej i nosi ją ze sobą.
Jeśli wam w sklepikach i garażowych montowniach mebli z byle czego nie idzie, to nie znaczy