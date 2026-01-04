Jeszcze moje nieuczesane myśli:

1 - zabezpieczenie to nie tylko zamek- to również drzwi, i framuga - co z tego że masz wyczesany zamek CLIQ z programowalnymi kluczami, jak kopniesz w drzwi i albo wyrwiesz je z framugi fo bramuga jest za słaba, albo drzwi się zesrają.

2 - nie ma zamka którego się nie da otworzyć bez klucza - kwestia tego jakie narzędzia są potrzebne i ile czasu to zajmie -